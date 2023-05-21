ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Реал» в 11-й раз в истории стал чемпионом Евролиги

В финале мадридский клуб оказался сильнее «Олимпиакоса».
21 мая 2023 21:54
автор: Александр Кожевников

В Каунасе (Литва) завершился финальный матч сезона-2022/2023 Евролиги, в котором встречались греческий «Олимпиакос» и мадридский «Реал».

Победу в матче одержал «Реал». Встреча завершилась со счетом 79:77 в пользу греческого клуба.

Самым результативным игроком матча в составе победителей 15 очков набрал Серхио Родригес. 13 баллов набрал Уолтер Тавареш.12 очков на свой счет записал Марио Хезонья.

В составе «Олимпиакоса» самым результативным стал Александар Везенков, набравший 29 очков. 21 очко на свой счет записал Айзея Канаан.

Для »»Реала» этот титул стал 11-м в истории.

источник: «Советский спорт»
«Реал» в 11-й раз в истории стал чемпионом Евролиги
В финале мадридский клуб оказался сильнее «Олимпиакоса».
21.05.2023 21:54
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
«Денвер» победил «Лос-Анджелес» и находится в шаге от выхода в финал НБА
«Денвер» победил «Лос-Анджелес» и находится в шаге от выхода в финал НБА
Дабл-дабл Портера помог гостям оформить третью победу в серии.
21.05.2023 08:27
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
Андрей Кириленко: мне бы хотелось, чтобы чемпионом НБА стал «Денвер»
«Денвер» ведет в серии финала Запада.
20.05.2023 20:36
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
Бриттни Грайнер: в России я была буквально в клетке
Бриттни Грайнер: в России я была буквально в клетке
Спортсменка слушала гимн США стоя.
20.05.2023 14:28
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
«Майами» удвоил преимущество в серии с «Бостоном» в финале Восточной конференции
«Хит» выиграл обе гостевые встречи серии.
20.05.2023 08:24
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
Стало известно, кто сыграет в финале Евролиги сезона-2022/23
В прошлой кампании турнир выиграл «Анадолу Эфес».
19.05.2023 23:53
Баскетбол
автор: Артур Гичунцев
«Олимпиакос» стал первым финалистом Евролиги
Греческие баскетболисты сыграют с одним из испанских клубов.
19.05.2023 20:29
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
«Денвер» увеличить отрыв в серии с «Лейкерс» благодаря трипл-даблу Йокича
Матч прошел на стадионе «Болл-Арена»
19.05.2023 08:10
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
Андрей Кириленко: у Шведа очень и очень сложные травмы
Игрока ЦСКА в начале мая жестоко избили в Москве.
18.05.2023 21:58
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
Александар Везенков признан MVP сезона-2022/2023 Евролиги
Везенков дважды становился самым ценным игроком месяца.
18.05.2023 14:13
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика