«Реал» в 11-й раз в истории стал чемпионом Евролиги

В Каунасе (Литва) завершился финальный матч сезона-2022/2023 Евролиги, в котором встречались греческий «Олимпиакос» и мадридский «Реал».

Победу в матче одержал «Реал». Встреча завершилась со счетом 79:77 в пользу греческого клуба.

Самым результативным игроком матча в составе победителей 15 очков набрал Серхио Родригес. 13 баллов набрал Уолтер Тавареш.12 очков на свой счет записал Марио Хезонья.

В составе «Олимпиакоса» самым результативным стал Александар Везенков, набравший 29 очков. 21 очко на свой счет записал Айзея Канаан.

Для »»Реала» этот титул стал 11-м в истории.