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Кармело Энтони заявил о завершении карьеры

Последний раз игрок выступал в НБА в сезоне 2021/22 в составе «Лейкерс».
22 мая 2023 17:31
автор: Степан Шереметьев

Экс-футболист НБА Кармело Энтони объявил о завершении баскетбольной карьеры. Напомним, что последний раз игрок выступал в НБА в сезоне 2021/22 в составе «Лейкерс».

«Сейчас настало время прощаться. С площадкой, которая сделала мне имя. С игрой, которая задала мне цель в жизни. Прощай, НБА. Я в предвкушении того, что ждет меня в будущем», - написал спортсмен соцсетях.

Добавим, что 38-летний форвард провел 19 сезонов в НБА. При этом он 10 раз участвовал в матчах всех звезд и стал самым результативным игроком регулярного чемпионата-2012/13.

Кармело Энтони заявил о завершении карьеры
Последний раз игрок выступал в НБА в сезоне 2021/22 в составе «Лейкерс».
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