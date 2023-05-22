Кармело Энтони заявил о завершении карьеры

Экс-футболист НБА Кармело Энтони объявил о завершении баскетбольной карьеры. Напомним, что последний раз игрок выступал в НБА в сезоне 2021/22 в составе «Лейкерс».

«Сейчас настало время прощаться. С площадкой, которая сделала мне имя. С игрой, которая задала мне цель в жизни. Прощай, НБА. Я в предвкушении того, что ждет меня в будущем», - написал спортсмен соцсетях.

Добавим, что 38-летний форвард провел 19 сезонов в НБА. При этом он 10 раз участвовал в матчах всех звезд и стал самым результативным игроком регулярного чемпионата-2012/13.