Рекордный трипл-дабл Йокича помог «Денверу» выйти в финал НБА

Баскетболисты «Денвер Наггетс» победили «Лос-Анджелес Лейкерс» в четвертом матче финальной серии Западной конференции НБА. Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 113:111 в пользу «Наггетс».

Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил в матче трипл-дабл (30 очков, 14 подборов, 13 передач) и установил рекорд НБА по этом показателю в одной серии плей-офф. На счету сербского баскетболиста восемь трипл-даблов и он обошел Уилта Чемберлена, который в 1967 году семь раз добивался подобного.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Лейкерс» Леброн Джеймс, который оформил дабл-дабл (40 очков, 10 подборов), однако это не помогло его команде.

«Денвер Наггетс» выиграл финальную серию Западной конференции со счетом 4-0 и сыграет с победителем второго полуфинала между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс». Счет в серии на Востоке 3-0 в пользу «Майами».