ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Рекордный трипл-дабл Йокича помог «Денверу» выйти в финал НБА

Команда всухую выиграла финальную серию Западной конференции.
23 мая 2023 08:34
автор: Александр Евграфов

Баскетболисты «Денвер Наггетс» победили «Лос-Анджелес Лейкерс» в четвертом матче финальной серии Западной конференции НБА. Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 113:111 в пользу «Наггетс».

Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил в матче трипл-дабл (30 очков, 14 подборов, 13 передач) и установил рекорд НБА по этом показателю в одной серии плей-офф. На счету сербского баскетболиста восемь трипл-даблов и он обошел Уилта Чемберлена, который в 1967 году семь раз добивался подобного.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Лейкерс» Леброн Джеймс, который оформил дабл-дабл (40 очков, 10 подборов), однако это не помогло его команде.

«Денвер Наггетс» выиграл финальную серию Западной конференции со счетом 4-0 и сыграет с победителем второго полуфинала между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс». Счет в серии на Востоке 3-0 в пользу «Майами».

источник: «Советский спорт»
Леброн Джеймс стал первым игроком в истории НБА, набравший более 8000 очков за карьеру в плей-офф
Но это не помогло его команде в серии с «Денвер Наггетс».
23.05.2023 08:56
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
Рекордный трипл-дабл Йокича помог «Денверу» выйти в финал НБА
Команда всухую выиграла финальную серию Западной конференции.
23.05.2023 08:34
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
Кармело Энтони заявил о завершении карьеры
Последний раз игрок выступал в НБА в сезоне 2021/22 в составе «Лейкерс».
22.05.2023 17:31
Баскетбол
автор: Степан Шереметьев
«Майами» одержал третью победу над «Бостоном» в серии финала Восточной конференции
Игра прошла на стадионе «Касейя Центр».
22.05.2023 08:09
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
Бриттни Грайнер: я чувствовала любовь болельщиков, даже находясь в России
Бриттни Грайнер: я чувствовала любовь болельщиков, даже находясь в России
Спортсменка провела первый матч WNBA после возвращения в США.
21.05.2023 23:52
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
«Реал» в 11-й раз в истории стал чемпионом Евролиги
«Реал» в 11-й раз в истории стал чемпионом Евролиги
В финале мадридский клуб оказался сильнее «Олимпиакоса».
21.05.2023 21:54
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
«Денвер» победил «Лос-Анджелес» и находится в шаге от выхода в финал НБА
«Денвер» победил «Лос-Анджелес» и находится в шаге от выхода в финал НБА
Дабл-дабл Портера помог гостям оформить третью победу в серии.
21.05.2023 08:27
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
Андрей Кириленко: мне бы хотелось, чтобы чемпионом НБА стал «Денвер»
«Денвер» ведет в серии финала Запада.
20.05.2023 20:36
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
Бриттни Грайнер: в России я была буквально в клетке
Бриттни Грайнер: в России я была буквально в клетке
Спортсменка слушала гимн США стоя.
20.05.2023 14:28
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
«Майами» удвоил преимущество в серии с «Бостоном» в финале Восточной конференции
«Хит» выиграл обе гостевые встречи серии.
20.05.2023 08:24
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика