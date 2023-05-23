Леброн Джеймс стал первым игроком в истории НБА, набравший более 8000 очков за карьеру в плей-офф

Нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал первым игроком Национальной баскетбольной ассоциации, кому удалось набрать за карьеру 8000 очков в плей-офф. В четвертом матче финальной серии в Западной конференции Джеймс записал на свой счет 40 очков, доведя общее количество за карьеру в плей-офф до 8023 очков.

В пятерке лучших Майкл Джордан, набравший 5987 очков, Карим Абдул-Джаббар с 5762 очками, Коби Брайант (5640) и Шакил О'Нил (5250).

В нынешнем розыгрыше плей-офф 38-летний форвард в 15 играх, набрал в среднем 23,5 очка, 9,9 подбора и 6,3 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 48,9, трёхочковых — 24,4.

Но все эти достижения не помогли его команде. «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Денвер Наггетс» финальную серию со счетом 0-4.