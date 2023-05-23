Самый результативный игрок НБА Джеймс может завершить карьеру

Нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может завершить карьеру, сообщает портал Bleacher Report.

По данным источника на решение Джеймса повлиял вылет его команды на стадии финала Западной конференции. «Лос-Анджелес» всухую проиграл серию «Денверу» 0-4, несмотря на результативную игру Джеймса.

Нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал первым игроком НБА, кому удалось набрать за карьеру 8000 очков в плей-офф. В четвертом матче финальной серии в Западной конференции Джеймс записал на свой счет 40 очков, доведя общее количество за карьеру в плей-офф до 8023 очков. Джеймсу также принадлежит рекорд НБА по общему количеству набранных за карьеру очков.

Контракт 38-летнего баскетболиста рассчитан еще на два года, однако в послематчевом блице Джеймс отметил, что не уверен, что останется в команде, и что ему надо о многом подумать в межсезонье.

Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), четырежды он признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата и финальной серии плей-офф. Он также является двукратным олимпийским чемпионов в составе сборной США, побеждавший на Олимпиадах 2008 и 2012 года.