Два европейских клуба заинтересованы в переходе центрового ЦСКА Милутинова

Центровой ЦСКА Никола Милутинов может покинуть российский клуб.

Как сообщает Eurohoops, заинтересованность в 28-летнем баскетболисте проявляют интерес итальянский «Виртус» и греческий «Олимпиакос».

Милутинов выступал за клуб из города Пирей до перехода в ЦСКА.

Добавим, что в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Никола в среднем набирал 14,8 очка, совершал 8,5 подбора и отдавал 1,4 передачи.

Напомним, что в серии за третье место московский клуб победил «Зенит» и Санкт-Петербурга (4-1).