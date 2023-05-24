Президент «Локомотива-Кубани» назвал причины, по которым его команда проиграла в серии УНИКСу

Президент «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев назвал причины поражения его команды УНИКСу в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

«В четырех из пяти матчей мы владели инициативой вплоть до концовки. Там все решалось на последних секундах. На каких-то ошибках, чаще всего невынужденных. Здесь, может быть, опыт соперника сказывался, а наши какие-то тактические решения были неидеальными. Но в целом матчи складывались так, что у нас были такие же шансы победить, как и проиграть», - приводит «Матч ТВ» слова Ведищева.

УНИКС выиграл финальную серию со счетом 4-1. В полуфинале «Локомотив-Кубань» прошел ЦСКА, превзойдя армейцев в семи матчах.

«Локомотив-Кубань» уже становился серебряным призером Единой лиги ВТБ, в 2013 году клуб из Краснодара уступил в финальной серии ЦСКА (1-3).