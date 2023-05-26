Футболку Майкла Джордана, в которой он сыграл в полуфинале ОИ-1992, продали за 3 млн долларов

Экс-баскетболист сборной США Карл Мэлоун продал на аукционе футболку Майкла Джордана, в которой он сыграл в полуфинале Олимпийских игр 1992 года.

Как сообщает NBC, за майку легендарного защитника Мэлоун получил 3,03 млн долларов. Кроме того, ему выплатили 420 тысяч долларов за кроссовки, в которых Джордан вышел на паркет.

Отмечается, что на футболке и обуви был автограф легендарного баскетболиста.

Напомним, Майкл Джордан является шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго» и двукратным олимпийским чемпионом.