Баскетболист ЦСКА Курбанов рассказал о состоянии Шведа

Капитан ЦСКА Никита Курбанова рассказал, как он отреагировал на историю с нападением на игрока команды Алексея Шведа.

«Как любой нормальный человек. Все это выходит за рамки. Это просто неприемлемо. Через день после случившегося нам удалось навестить Алексея в больнице, пожелать здоровья. Сейчас же мы видим, что он рядом, в хорошем настроении. Это дорогого стоит», - приводит «Матч ТВ» слова Курбанова.

Напомним, в мае этого года Алексей Швед угодил в больницу с многочисленными травмами головы. Его избили рядом с одним из московских ресторанов. По факту случившегося возбудили уголовное дело, а преступники задержаны полицией и предстанут перед судом.