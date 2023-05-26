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Баскетболист ЦСКА Курбанов рассказал о состоянии Шведа

Разыгрывающий подвергся нападению в центре Москвы.
26 мая 2023 19:08
автор: Максим Скороходов

Капитан ЦСКА Никита Курбанова рассказал, как он отреагировал на историю с нападением на игрока команды Алексея Шведа.

«Как любой нормальный человек. Все это выходит за рамки. Это просто неприемлемо. Через день после случившегося нам удалось навестить Алексея в больнице, пожелать здоровья. Сейчас же мы видим, что он рядом, в хорошем настроении. Это дорогого стоит», - приводит «Матч ТВ» слова Курбанова.

Напомним, в мае этого года Алексей Швед угодил в больницу с многочисленными травмами головы. Его избили рядом с одним из московских ресторанов. По факту случившегося возбудили уголовное дело, а преступники задержаны полицией и предстанут перед судом.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Баскетболист ЦСКА Курбанов рассказал о состоянии Шведа
Разыгрывающий подвергся нападению в центре Москвы.
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