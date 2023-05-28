«Бостон» сравнял счет в серии с «Майами», команды сыграют седьмой матч в серии

В Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» состоялся шестой матч финальной серии Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации, в котором местный «Майами Хит» принимал «Бостон Селтикс».

Встреча завершилась победой гостей со счетом 104:103. Это позволило «Бостону» сравнять счет в серии - 3-3.

Самым результативным игроком матче в составе победителей стал Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 12 подборов. Дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов на свой счет записал Джейлен Браун. 21 балл набрал Маркус Смарт.

В составе «Майами» сразу три игрока оформили дабл-дабл - Джимми Батлер (24+11), Калеб Мартин (21+15) и Эдрис Адебайо (11+13).

Седьмой и решающий матч серии состоится в Бостоне в ночь с 29 на 30 мая. Начало встречи - в 3:30 по московскому времени.