Корстин рассказала, за счет чего УНИКС выиграл Единую лигу ВТБ

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что главным событием завершившегося сезона стало чемпионство УНИКСа.

«Считаю, оно абсолютно заслуженно. Казанская команда проявила свои лучшие качества, показала бойцовский характер и раскрыла потенциал на 100%. Во многом это произошло благодаря самоотдаче игроков, профессиональной работе тренерского штаба и руководства, преимуществу своей площадки и великолепной атмосфере на играх в Казани. УНИКС впервые воспользовался возможностью выиграть золотые медали, с чем я их и поздравляю», - приводит «Матч ТВ» слова Корстин.

Напомним, что в финальной серии УНИКС одолел «Локомотив-Кубань» со счетом 4-1, а в полуфинальной превзошел действующего чемпиона «Зенит» (4-3).

В серии за «бронзу» сине-бело-голубые уступили ЦСКА (1-4).

Напомним, что «армейцы» выиграли регулярный чемпионат, потерпев два поражения, УНИКС с восемью неудачами был вторым.