ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Корстин рассказала, за счет чего УНИКС выиграл Единую лигу ВТБ

В финальной серии команда из Казани одолела «Локомотив».
01 июня 2023 16:52
автор: Максим Скороходов

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что главным событием завершившегося сезона стало чемпионство УНИКСа.

«Считаю, оно абсолютно заслуженно. Казанская команда проявила свои лучшие качества, показала бойцовский характер и раскрыла потенциал на 100%. Во многом это произошло благодаря самоотдаче игроков, профессиональной работе тренерского штаба и руководства, преимуществу своей площадки и великолепной атмосфере на играх в Казани. УНИКС впервые воспользовался возможностью выиграть золотые медали, с чем я их и поздравляю», - приводит «Матч ТВ» слова Корстин.

Напомним, что в финальной серии УНИКС одолел «Локомотив-Кубань» со счетом 4-1, а в полуфинальной превзошел действующего чемпиона «Зенит» (4-3).

В серии за «бронзу» сине-бело-голубые уступили ЦСКА (1-4).

Напомним, что «армейцы» выиграли регулярный чемпионат, потерпев два поражения, УНИКС с восемью неудачами был вторым.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Корстин рассказала, за счет чего УНИКС выиграл Единую лигу ВТБ
В финальной серии команда из Казани одолела «Локомотив».
01.06.2023 16:52
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
ЦСКА объявил об уходе Николы Милутинова
ЦСКА объявил об уходе Николы Милутинова
Российский баскетбол потерял топ-игрока.
30.05.2023 13:37
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
«Майами» победил «Бостон» и стал вторым финалистом плей-офф НБА
«Майами» победил «Бостон» и стал вторым финалистом плей-офф НБА
Остались два претендента.
30.05.2023 08:38
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
«Бостон» сравнял счет в серии с «Майами», команды сыграют седьмой матч в серии
«Бостон» сравнял счет в серии с «Майами», команды сыграют седьмой матч в серии
Решающая встреча состоится в ночь с 29 на 30 мая.
28.05.2023 08:07
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
Баскетболист ЦСКА Курбанов рассказал о состоянии Шведа
Разыгрывающий подвергся нападению в центре Москвы.
26.05.2023 19:08
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
Футболку Майкла Джордана, в которой он сыграл в полуфинале ОИ-1992, продали за 3 млн долларов
А кроссовки легендарного баскетболиста «ушли» с аукциона за 420 тысяч долларов.
26.05.2023 11:00
Баскетбол
автор: Артур Гичунцев
Президент «Локомотива-Кубани» назвал причины, по которым его команда проиграла в серии УНИКСу
Краснодарский клуб остался в шаге от победы в Единой лиге ВТБ
24.05.2023 13:53
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
Два европейских клуба заинтересованы в переходе центрового ЦСКА Милутинова
Действующее соглашение баскетболиста с московским клубом истекает в этом году.
24.05.2023 13:17
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
«Уралмаш» и «Руна» впервые примут участие в Единой лиге ВТБ
«Уралмаш» и «Руна» впервые примут участие в Единой лиге ВТБ
Всего в чемпионате выступят 14 клубов.
24.05.2023 13:00
Баскетбол
автор: Степан Шереметьев
Самый результативный игрок НБА Джеймс может завершить карьеру
Самый результативный игрок НБА Джеймс может завершить карьеру
Баскетболист примет решение в межсезонье.
23.05.2023 10:46
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика