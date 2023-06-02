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Игрок сборной СССР, победившей на Олимпиаде 1972 года, введен в Зал славы баскетбола

Помимо советского баскетболиста в Зал славы введены еще десять игроков.
02 июня 2023 15:14
автор: Александр Евграфов

Баскетболист сборной СССР, победившей американцев на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене, Зураб Саканделидзе введен в Зал славы Международной федерации баскетбола (FIBA), сообщается на сайте организации.

Спортсмен скончался в 2004 году в возрасте 58 лет и был введен в Зал славы посмертно.

Помимо золота Олимпиады 1972 года Саканделидзе завоевал бронзу на Играх 1968 года в Мехико, был чемпионом мира 1967 года и четырехкратным чемпионом Европы.

В Зал славы также введены еще десять игроков. В частности, бронзовый призер Олимпийских игр бразилец Вламир Маркес, бывший игрок клуба НБА «Хьюстон Рокетс» китаец Яо Мин, трехкратная чемпионка женской НБА испанка Амайя Вальдеморо, японка Юко Ога, австралийка Пенни Тейлор, американка Катрина Макклейн, индонезийцы Лием Тжиен Сионг и Сонни Хендраван, анголец Викториано Анджело Монтейро Дос Сантос и филиппинец Карлос Лойсага.

источник: FIBA
Игрок сборной СССР, победившей на Олимпиаде 1972 года, введен в Зал славы баскетбола
Помимо советского баскетболиста в Зал славы введены еще десять игроков.
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