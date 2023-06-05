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«Майами» сравнял счет в финальной серии с «Денвером», Йокич и Маррей оформили по дабл-даблу

Встреча прошла на стадионе «Болл-Арена».
05 июня 2023 08:14
автор: Александр Поволоцкий

«Денвер» принимал «Майами» в рамках второго матча финальной серии плей-офф НБА

Встреча на домашней площадке «Наггетс» завершилась победой гостей со счетом 111:108.

Отметим, что самым результативным игроком матча стал Никола Йокич. На счету сербского центрового «Денвера» дабл-дабл. Йокич набрал 41 очко, сделал 11 подборов и отдал четыре результативные передачи. Также дабл-дабл оформил разыгрывающий Джамал Маррей (18 очков, четыре подбора и десять передач).

У гостей 21 очков набрал центровой гостей Бэм Адебайо.

Добавим, что третий матч серии пройдет на площадке «Майами». Игра состоится в ночь на 8 июня по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
«Майами» сравнял счет в финальной серии с «Денвером», Йокич и Маррей оформили по дабл-даблу
Встреча прошла на стадионе «Болл-Арена».
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