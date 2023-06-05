Баскетболист ЦСКА Швед прокомментировал свое восстановление после нападения 

Игрок баскетбольного ЦСКА Алексей Швед рассказал о процессе своего восстановления после избиения.

Отметим, что в начале мая нынешнего года в Москве на российского атлета было совершено нападение группой людей. В результате драки баскетболист получил черепно‑мозговую травму, сломал несколько костей черепа и получил ушиб головного мозга.

«В данный момент чувствую себя намного лучше, чем было, восстановление идет хорошо. Но сама ситуация ужасная, такого не должно быть, чтобы в центре Москвы какие‑то непонятные ребята так себя вели. Не знаю, что было у них в голове. Хорошо, что произошло так, как есть сейчас. Могло быть намного хуже», — заявил Швед в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Швед вернулся в ЦСКА в 2021 году. Ранее он выступал за армейцев с 2005 по 2012 годы, дважды уходя в аренду.