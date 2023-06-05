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Самый высокий баскетболист России умер в 29 лет

Николай Рогожкин стал жертвой болезни.
05 июня 2023 18:38
автор: Максим Скороходов

5 мая умер самый высокий баскетболист России Николай Рогожкин, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, спортсмену, перешедшему в баскетбол 3х3, стало плохо на одной из тренировок, врачи не смогли его спасти. Рогожкину диагностировали менингит.

Рост Рогожкина составлял 222 см, в басетболе 3х3 он играл за команду «Грязные парни», в классическом баскетболе - за «Химки-Подмосковье» испанский клуб «УКАМ Мурсия», «Тамбов» и «Чебоксарских ястребов».

В составе «Химки-2» Рогожкин стал в 2014 году победителем Единой молодежной Лиги ВТБ.

источник: «Спорт-Экспресс»
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