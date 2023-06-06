Шведский баскетболист пожаловался на травлю на родине в связи с выступлением за ЦСКА

Шведский баскетболист Йонас Йеребко в социальных сетях пожаловался на то, что на родине он подвергся травле за игру в 2022 году в составе ЦСКА.

В марте 2022 года Йеребко подписал контракт с армейцами, провел в составе москвичей 16 матчей, а потом покинул Россию.

Тем не менее, Шведский баскетбольный союз (SBBF) внес его в «черный список», исключил из состава национальной сборной, а сам баскетболист до сих находится без клуба.

«То, что началось как «отстранение», теперь превратилось в «черный список». Никаких ответов от руководства федерации. Возможно, ответ был бы уместен, учитывая, что я сделал для этой страны», - написал 36-летний Йеребко в социальных сетях.

В ответ генеральный секретарь SBBF Фредерик Юламо в Sportbladet ответил, что осуждает не самого баскетболиста, а его выбор и то, что баскетболист не высказался против решения играть за ЦСКА.

В России Йеребко также играл за подмосковные «Химки», а до этого выступал за клубы НБА «Детройт», «Бостон», «Юта» и «Голден Стэйт».

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