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В УНИКСе рассказали, когда будет известно, останется ли в клубе Перасович

Контракт специалиста истек по окончании сезона.
07 июня 2023 17:33
автор: Александр Кожевников

Президент УНИКСа Евгений Богачев рассказал о процессе переговоров с главным тренером команды Велимиром Перасовичем, чей контракт истек по завершении сезона.

«Сейчас он, видимо, рассчитывает получить предложения от клубов, выступающих в Евролиге. Думаю, что получим от Велимира ответ примерно через неделю. Посмотрим, как будут развиваться события, но думаю, он никуда не денется из УНИКСа. Такие дела. После того, как появится решение по главному тренеру, будем болеем активно работать по подписанию игроков», - приводит слова Богачева «Спорт-Экспресс».

Напомним, по итогам минувшего сезона казанский клуб впервые в истории выиграл Единую лигу ВТБ и чемпионат России.

Соглашение Перасовича с казанцами истекло по итогам нынешнего сезоне.

источник: «Спорт-Экспресс»
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