ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Казанский УНИКС покинули два баскетболиста

Оба продолжат карьеру в других клубах.
07 июня 2023 18:19
автор: Александр Евграфов

Центровой Артем Забелин и форвард Александр Разумов покинут УНИКС, сообщает пресс-служба казанского клуба.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Забелин принял участие в 24 матчах, в которых его средняя статистика составила 2,3 очка за 5,30 минуты на площадке.

Забелин дважды в карьере принимал участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ.

Разумов принял участие в 25 матчах, в которых его средняя статистика составила 1,2 очка и 1 подбор за 7,48 минуты на площадке.

Оба баскетболиста стали победителями Единой лиги.

источник: БК УНИКС
Казанский УНИКС покинули два баскетболиста
Оба продолжат карьеру в других клубах.
07.06.2023 18:19
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
В УНИКСе рассказали, когда будет известно, останется ли в клубе Перасович
Контракт специалиста истек по окончании сезона.
07.06.2023 17:33
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
Шведский баскетболист пожаловался на травлю на родине в связи с выступлением за ЦСКА
Даже после того, как контракт с армейцами был расторгнут, спортсмена не вернули в сборную
06.06.2023 21:20
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
Самый высокий баскетболист России умер в 29 лет
Николай Рогожкин стал жертвой болезни.
05.06.2023 18:38
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
Баскетболист ЦСКА Швед прокомментировал свое восстановление после нападения 
Баскетболист ЦСКА Швед прокомментировал свое восстановление после нападения 
По словам 34-летнего спортсмена, он чувствует себя сейчас намного лучше.
05.06.2023 14:49
Баскетбол
автор: Глеб Шевяков
«Майами» сравнял счет в финальной серии с «Денвером», Йокич и Маррей оформили по дабл-даблу
«Майами» сравнял счет в финальной серии с «Денвером», Йокич и Маррей оформили по дабл-даблу
Встреча прошла на стадионе «Болл-Арена».
05.06.2023 08:14
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
Игрок сборной СССР, победившей на Олимпиаде 1972 года, введен в Зал славы баскетбола
Помимо советского баскетболиста в Зал славы введены еще десять игроков.
02.06.2023 15:14
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» одержать победу над «Майами» в стартовом матче финала НБА
Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» одержать победу над «Майами» в стартовом матче финала НБА
Встреча прошла на «Болл-Арене».
02.06.2023 08:12
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
Корстин рассказала, за счет чего УНИКС выиграл Единую лигу ВТБ
В финальной серии команда из Казани одолела «Локомотив».
01.06.2023 16:52
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
ЦСКА объявил об уходе Николы Милутинова
ЦСКА объявил об уходе Николы Милутинова
Российский баскетбол потерял топ-игрока.
30.05.2023 13:37
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.