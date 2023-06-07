Казанский УНИКС покинули два баскетболиста

Центровой Артем Забелин и форвард Александр Разумов покинут УНИКС, сообщает пресс-служба казанского клуба.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Забелин принял участие в 24 матчах, в которых его средняя статистика составила 2,3 очка за 5,30 минуты на площадке.

Забелин дважды в карьере принимал участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ.

Разумов принял участие в 25 матчах, в которых его средняя статистика составила 1,2 очка и 1 подбор за 7,48 минуты на площадке.

Оба баскетболиста стали победителями Единой лиги.