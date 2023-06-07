Агент Шведа: у Алексея есть предложения от китайских клубов

Обрад Фимич, агент игрока ЦСКа Алексея Шведа, сообщил, что его клиент пока не вел переговоров с московским клубом.

«Все это время мы думали исключительно о здоровье Алексея, поэтому не вели никаких переговоров. Не буду скрывать, что к нему есть интерес из Китая. Несколько клубов из Поднебесной заинтересованы в его услугах», - приводит слова Фимича «Спорт-Экспресс».

Китайские клуб уже не в первый раз проявляют интерес к Алексею Шведу. Однако каждый раз Алексей выбирал остаться в России.

Примечательно, что чемпионат Китая длится около пяти месяцев - в два раза меньше, чем любое первенство в Европе.

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