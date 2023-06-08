Трипл-даблы Йокича и Маррея помогли «Денверу» одержать победу «Майами» в финале плей-офф НБА

Завершился третий матч финала плей-офф НБА, в котором «Майами» принимал «Денвер».

Игра завершилась победой гостей со счетом 109:94.

Самым результативным игроком встречи у «Наггетс» стал Никола Йокич. Сербский центровой оформил трипл-дабл. Йокич набрал 32 очка, сделал 21 подбор и отдал десять результативных передач.

Также трипл-дабл в активе Джамала Маррея. Баскетболист «Денвера» набрал 34 очка, сделал десять подборов и отдал десять передач.

Самым результативным игроком «Майами» стал Бэм Адебайо. Американский центровой оформил дабл-дабл: 22 очка, 17 подборов и три передачи.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Наггетс». Следующая встреча пройдет 10 июня и начнется в 3:30 по московскому времени.

НБА. Плей-офф

Финал. Третий матч

«Майами» — «Денвер» — 94:109 (24:24, 24:29, 20:29, 26:27)

«Майами»: Батлер (28), Адебайо (22), Калеб Мартин (10).

«Денвер»: Дж. Маррэй (34), Йокич (32), К. Браун (15), Гордон (11).

Счет в серии: 1-2.