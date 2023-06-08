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Йокич установил рекорд НБА по количеству трипл-даблов в плей-офф

Сербский центровой помог своей команде победить в третьем матче финала НБА.
08 июня 2023 13:27
автор: Александр Евграфов

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации по количеству трипл-даблов, оформленных в плей-офф за один сезон.

В третьем матче финальной серии с «Майами Хит» сербский баскетболист набрал 32 очка, совершил 21 подбор и отдал 10 передач, оформив тем самым 10-й трипл-дабл в плей-офф одного сезона.

Благодаря этому, баскетболисты «Денвера» победили «Майами» со счетом 109:94 и повели в финальной серии со счетом 2-1.

Четвертая игра состоится 10 июня в Майами.

источник: Национальная Баскетбольная Ассоциация (НБА)
Йокич установил рекорд НБА по количеству трипл-даблов в плей-офф
Сербский центровой помог своей команде победить в третьем матче финала НБА.
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