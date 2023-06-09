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«Великолепная кандидатура». Кириленко - о назначение Тихоненко на пост генменеджера сборной России

Сборные и клубы из РФ временно отстранены от международных соревнований.
09 июня 2023 11:47
автор: Александр Поволоцкий

Президент РФБ Андрей Кириленко высказался относительно назначения Валерия Тихоненко на пост генерального менеджера сборной России по баскетболу.

Отметим, что сегодня национальная команда проведет товарищеский матч против Беларуси, который начнется в 18:00 в «Баскет Холл Москва».

«Будучи более 10 лет генеральным менеджером «Астаны», отлично знаком с азиатским баскетболом, с представителями которого в ближайшее время сборной России предстоит провести немало игр. Это великолепная кандидатура, чтобы находить общий язык с игроками национальной команды и представлять Россию в игровом поле, когда наша сборная сможет вернуться в международную баскетбольную семью», - цитирует Кириленко пресс-служба РФБ.

По рекомендации МОК российские команды не смогут принять участие в ОИ-2024 даже в нейтральном статусе.

источник:
«Великолепная кандидатура». Кириленко - о назначение Тихоненко на пост генменеджера сборной России
Сборные и клубы из РФ временно отстранены от международных соревнований.
09.06.2023 11:47
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