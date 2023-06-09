Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Беларуси в товарищеском матче

Баскетболисты сборной России проиграли национальной команде Беларуси в контрольной игре.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 83:80 в пользу белорусской сборной.

В составе победителей самым результативным игроком прошедшего матча стал Максим Салаш, которому удалось набрать 30 очков.

У российской сборной в тройку лучших вошли – Филипп Гафуров, набравший 19 очков, Андрей Лопатин, который заработал 15 очков и Александр Щербенев с 12-ю очками.

По ходу товарищеского матча российские баскетболисты вели на протяжении трех четвертей, однако в четвертом отрезке растеряли преимущество.

Добавим, что следующая контрольная игра сборных России и Беларуси пройдет в воскресенье, 11 июня.