Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Беларуси в товарищеском матче

Баскетболисты сборной России проиграли национальной команде Беларуси в контрольной игре.
Отметим, что встреча завершилась со счетом 83:80 в пользу белорусской сборной.
В составе победителей самым результативным игроком прошедшего матча стал Максим Салаш, которому удалось набрать 30 очков.
У российской сборной в тройку лучших вошли – Филипп Гафуров, набравший 19 очков, Андрей Лопатин, который заработал 15 очков и Александр Щербенев с 12-ю очками.
По ходу товарищеского матча российские баскетболисты вели на протяжении трех четвертей, однако в четвертом отрезке растеряли преимущество.
Добавим, что следующая контрольная игра сборных России и Беларуси пройдет в воскресенье, 11 июня.
источник: «Советский спорт»