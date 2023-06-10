«Денвер» победил в четвертом матче финала НБА и находится в шаге от чемпионства

Баскетболисты «Денвер Наггетс» победили «Майами Хит» в четвертом матче финальной серии плей-офф НБА. Встреча в Майами завершилась со счетом 108:95 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал Арон Гордон из «Денвера», в активе которого 27 очков. У «Майами» больше всех очков набрал Джимми Батлер (25).

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Денвера».

Пятая игра состоится в Денвере в ночь на 13 июня по московскому времени.

НБА. Финал. Игра 4

«Майами Хит» - «Денвер Наггетс» - 95:108 (21:20, 30:35, 22:31, 22:22)

Очки: Батлер (25), Адебайо (20), Лоури (13) - Гордон (27), Йокич (23), Браун (21).

Счет в серии: 1-3