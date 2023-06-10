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Центровой «Денвера» Йокич установил третий рекорд НБА за две игры финальной серии

Он стал первым игроком в истории НБА, сделавший более 250 подборов в за один плей-офф.
10 июня 2023 09:17
автор: Александр Евграфов

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич установил третий рекорд за две игры финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает пресс-служба организации.

В четвертой игре финальной серии с «Майами Хит» сербский баскетболист оформил дабл-дабл, набрав 23 очка и сделав 12 подборов.

Он стал первым игроком в истории НБА с более чем 250 подборами и более 150 результативными передачами за один розыгрыш плей-офф. В третьей игре серии Йокич установил рекорд по количеству трипл-даблов в плей-офф за один сезон и первым, кто набрал больше 30 очков, 20 подборов и 10 передач в матче финальной серии.

Счет в серии до четырех побед 3-1 в пользу «Денвера».

Пятая игра серии состоится в Денвере в ночь на 13 июня по московскому времени.

источник: Национальная Баскетбольная Ассоциация (НБА)
Центровой «Денвера» Йокич установил третий рекорд НБА за две игры финальной серии
Он стал первым игроком в истории НБА, сделавший более 250 подборов в за один плей-офф.
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