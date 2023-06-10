Центровой «Денвера» Йокич установил третий рекорд НБА за две игры финальной серии

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич установил третий рекорд за две игры финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает пресс-служба организации.

В четвертой игре финальной серии с «Майами Хит» сербский баскетболист оформил дабл-дабл, набрав 23 очка и сделав 12 подборов.

Он стал первым игроком в истории НБА с более чем 250 подборами и более 150 результативными передачами за один розыгрыш плей-офф. В третьей игре серии Йокич установил рекорд по количеству трипл-даблов в плей-офф за один сезон и первым, кто набрал больше 30 очков, 20 подборов и 10 передач в матче финальной серии.

Счет в серии до четырех побед 3-1 в пользу «Денвера».

Пятая игра серии состоится в Денвере в ночь на 13 июня по московскому времени.