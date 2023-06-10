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Макгрегор был освистан болельщиками во время четвертого матча финала НБА

Игра между баскетбольными командами прошла на арене «Майами Хит».
10 июня 2023 12:45
автор: Сергей Иванов

Болельщики, присутствовавшие на 4-м матче финальной серии НБА «Майами Хит» – «Денвер Наггетс» (95:108), освистали бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

Отметим, что игра прошла в ночь на 10 июня в Майами. В перерыве встречи ирландец вышел на площадку и был горячо встречен фанатами. Свист был усилен после того, как Макгрегор в постановочной драке дважды ударил маскота «Майами» и отправил его в нокаут.

Напомним, что в своей карьере 34-летний Макгрегор одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. В последний раз спортсмен выходил в октагон летом 2021 года. На турнире UFC 264 Конор уступил представителю США Дастину Порье.

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источник: «Советский спорт»
Макгрегор был освистан болельщиками во время четвертого матча финала НБА
Игра между баскетбольными командами прошла на арене «Майами Хит».
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