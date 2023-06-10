Макгрегор был освистан болельщиками во время четвертого матча финала НБА

Болельщики, присутствовавшие на 4-м матче финальной серии НБА «Майами Хит» – «Денвер Наггетс» (95:108), освистали бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

Отметим, что игра прошла в ночь на 10 июня в Майами. В перерыве встречи ирландец вышел на площадку и был горячо встречен фанатами. Свист был усилен после того, как Макгрегор в постановочной драке дважды ударил маскота «Майами» и отправил его в нокаут.

Напомним, что в своей карьере 34-летний Макгрегор одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. В последний раз спортсмен выходил в октагон летом 2021 года. На турнире UFC 264 Конор уступил представителю США Дастину Порье.

Совсем скоро состоится долгожданный финал Лиги чемпионов! Вы можете порадовать себя футболкой команды победителя! Нажмите «Хочу футболку» под этим постом в нашем телеграм-канале.