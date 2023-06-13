«Денвер Наггетс» стал победителем НБА в сезоне-2022/2023

«Денвер Наггетс» завоевали чемпионство НБА по итогам сезона-2022/2023.

Отметим, что во вторник, 13 июня в Денвере состоялся пятый матч финальной серии соревнований между колорадским клубом и «Майами Хит», победу в котором одержали хозяева площадки со счетом 94:89. После завершения игры счет в серии стал 4-1 в пользу домашней команды.

Звание самого результативного игрока встречи досталось центровому хозяев Николе Йокичу, который заработал 28 очков, совершил 16 подборов и отдал четыре результативные передачи. Лучшим среди гостей стал центровой Бэм Адебайо, записавший в свой актив 20 очков, 12 подборов и одну передачу.

Таким образом, баскетболисты «Денвер Наггетс» становятся чемпионами НБА в нынешнем сезоне. Этот титул стал первым в истории для клуба из Денвера.

НБА

Финальная серия

Пятая игра

«Денвер Наггетс» – «Майами Хит» – 94:89 (22:24, 22:27, 26:20, 24:18)