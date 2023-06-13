Йокич признан MVP финальной серии НБА-2022/2023 

НБА определили лучшего баскетболиста финальной серии в сезоне-2022/2023. Им стал центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич.

Отметим, что после завершения пятого матча финала турнира между клубом из Колорадо и «Майами Хит» (94:89) серб стал самым результативным игроком очной встречи, которому удалось сделать дабл-дабл. Он записал в свой актив 28 очков, 16 подборов и четыре результативные передачи.

Добавим, что после победы над «Майами Хит» в пятой игре, счет серии до четырех побед стал 4:1 в пользу «наггетсов».

Таким образом, «Денвер Наггетс» становится чемпионом НБА в сезоне-2022/2023.