«Денвер» впервые в истории стал чемпионом НБА 

Во вторник, 13 июня в Денвере состоялся пятый матч финальной серии НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал на своей площадке «Майами Хит».

Отметим, что встреча завершилась со счетом 94:89 в пользу хозяев.

Таким образом, счет финальной серии до четырех побед стал 4-1 в пользу «Денвер Наггетс», которые по итогам сезона-2022/2023 становятся победителями розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации. Этот трофей для подопечных Майкла Мэлоуна стал первым в истории клуба.

Добавим, что ранее команда из Денвера ни разу не пробивалась в финал турнира.