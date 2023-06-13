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Йокич отреагировал на победу «Денвера» в НБА 

По итогам финальной серии серб был признан самым ценным игроком. 
13 июня 2023 08:45
автор: Глеб Шевяков

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич поделился впечатлениями от победы команды в розыгрыше НБА в сезоне-2022/2023.

Отметим, что сегодня, 13 июня в пятом матче финальной серии «наггетсы» обыграли на своей площадке «Майами Хит» со счетом 94:89 и стали чемпионами лиги.

«Работа сделана, теперь можно идти домой», — заявил Йокич на послематчевой пресс-конференции.

В заключительной игре серии серб стал самым результативным игроком. Он набрал 28 очков, сделал 16 подборов и отдал четыре результативные передачи и таким образом оформил дабл-дабл.

Напомним, что Йокич выступает за «Денвер Наггетс» с 2015 года. 28-летний баскетболист был признан MVP финальной серии НБА-2022/2023.

источник: «Советский спорт»
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