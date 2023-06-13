Игрок «Зенита» Моня официально завершил карьеру 

Баскетбольный клуб «Зенит» объявил о том, что легкий форвард команды Сергей Моня завершает профессиональную карьеру в возрасте 40 лет. Об этом сообщает пресс-служба питерцев.

«Год назад Капитан Россия взял титул чемпиона Единой лиги вместе с «Зенитом» и спустя полгода снова пришёл на помощь клубу. Каким бы ни был следующий шаг в его карьере, мы будем пристально следить. Спасибо за полтора года вместе, Сергей!» — приводит заявление клубная пресс-служба.

Напомним, что Моня выступал за «Зенит» с 2022 года. В составе сине-бело-голубых он завоевал чемпионство Единой лиги ВТБ. Ранее он играл за «Химки» и по-прежнему является рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей. Он также стал чемпионом Европы в 2007 году.