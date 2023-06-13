Девять человек получили огнестрельные ранения во время празднования чемпионства «Денвера» в НБА

Девять человек были доставлены в больницы Денвера с огнестрельными ранениями, трое из которых находятся в критическом состоянии, сообщает CBS со ссылкой на полицейские рапорты.

По данным источника, во время празднования завоевания баскетбольной командой «Денвер Наггетс» чемпионского титула НБА, в компании людей возникла ссора, которая переросла в стрельбу. Подозреваемый был быстро опознан и взят под стражу. Он также получил ранение.

Во вторник в пятом матче финальной серии «Денвер Наггетс» победил «Майами Хит» со счетом 94:89 и впервые в своей истории стал чемпионом НБА.