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Девять человек получили огнестрельные ранения во время празднования чемпионства «Денвера» в НБА

Болельщики ярко отмечали победу клуба, но в какой-то момент поссорились.
13 июня 2023 17:09
автор: Александр Евграфов

Девять человек были доставлены в больницы Денвера с огнестрельными ранениями, трое из которых находятся в критическом состоянии, сообщает CBS со ссылкой на полицейские рапорты.

По данным источника, во время празднования завоевания баскетбольной командой «Денвер Наггетс» чемпионского титула НБА, в компании людей возникла ссора, которая переросла в стрельбу. Подозреваемый был быстро опознан и взят под стражу. Он также получил ранение.

Во вторник в пятом матче финальной серии «Денвер Наггетс» победил «Майами Хит» со счетом 94:89 и впервые в своей истории стал чемпионом НБА.

источник:
Девять человек получили огнестрельные ранения во время празднования чемпионства «Денвера» в НБА
Болельщики ярко отмечали победу клуба, но в какой-то момент поссорились.
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