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В НБА прокомментировали 25-матчевую дисквалификацию Моранта

Игрок вновь засветился с пистолетом на стриме.
В НБА прокомментировали 25-матчевую дисквалификацию Моранта
16 июня 2023 18:47
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

Комиссар НБА Адам Сильвер прокомментировал решении лиги о дисквалификации разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта на 25 матчей.

«Решение Джа вновь использовать огнестрельное оружие в социальных сетях вызывает тревогу, учитывая его поведение в марте, за что он уже получал восьмиматчевую дисквалификацию. беспокоит то, что другие молодые люди могут подражать поведению Джа. Мы считаем, что дисквалификация на 25 матчей является уместной. Это показывает, что нельзя безрассудно обращаться с оружием.

Сейчас Джа должен выполнить совместно с лигой программу, которая непосредственно касается обстоятельств, которые побудили его совершить подобное повторно», - приводит слова Сильвера официальный сайт НБА.

источник: Национальная Баскетбольная Ассоциация (НБА)
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