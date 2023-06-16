Джа Морант прокомментировал свою 25-матчевую дисквалификацию

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант прокомментировал свое отстранение от матчей НБА.

«У меня было время подумать и осознать, как много боли я причинил окружающим. Я хотел бы извиниться перед НБА, клубом, моими партнерами по команде и городом. Лига дала мне возможность стать профессиональным спортсменом, так что простите за этот вред. Я хотел бы извиниться перед детьми, которым я мог быть примером для подражания, простите, что подвел вас. Я стану лучше, обещаю. Я заглажу вину.

Я буду работать над своим здоровьем, поведением. Я обязательно буду тренироваться, чтобы быть готовым выйти на площадку, когда можно будет вернуться.

Надеюсь, что со временем я получу шанс доказать, что стал лучшим человеком», - приводит слова Моранта инсайдер Эдриан Войнаровски.

Напомним, Морант получил 25-матчевую дисквалификацию.