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Джа Морант прокомментировал свою 25-матчевую дисквалификацию

Спортсмен пропустит четверть сезона.
16 июня 2023 19:29
автор: Александр Кожевников

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант прокомментировал свое отстранение от матчей НБА.

«У меня было время подумать и осознать, как много боли я причинил окружающим. Я хотел бы извиниться перед НБА, клубом, моими партнерами по команде и городом. Лига дала мне возможность стать профессиональным спортсменом, так что простите за этот вред. Я хотел бы извиниться перед детьми, которым я мог быть примером для подражания, простите, что подвел вас. Я стану лучше, обещаю. Я заглажу вину.

Я буду работать над своим здоровьем, поведением. Я обязательно буду тренироваться, чтобы быть готовым выйти на площадку, когда можно будет вернуться.

Надеюсь, что со временем я получу шанс доказать, что стал лучшим человеком», - приводит слова Моранта инсайдер Эдриан Войнаровски.

Напомним, Морант получил 25-матчевую дисквалификацию.

источник: «Советский спорт»
Джа Морант прокомментировал свою 25-матчевую дисквалификацию
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