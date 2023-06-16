В профсоюзе игроков НБА сочли наказание Моранта слишком суровым

Профсоюз игроков Национальной баскетбольной ассоциации (NBPA) заявил, что считает отстранение защитника «Мемфиса» Джа Моранта на 25 матчей регулярного чемпионата чрезмерным наказанием, неуместным и несправедливым. Об этом говорится в заявлении исполнительного директора организации Тамики Тамальо, которое приводит журналист Эдриан Войнаровски.

«Джа признал вину, раскаялся и взял ответственность за свои действия, мы безоговорочно поддерживаем его, поскольку он делает все необходимое, чтобы представить себя, наших игроков и нашу лигу в наилучшем свете», - говорится в заявлении. В нем также отмечается, что профсоюз вместе с игроком рассмотрит варианты дальнейших действий.

В марте НБА дисквалифицировала Моранта на восемь матчей за то, что он в состоянии алкогольного опьянения позировал с пистолетом в руке в ночном клубе, транслируя это в соцсетях. В связи с этим Моранта обязали принять участие в программе психологической реабилитации. Однако в мае баскетболист вновь продемонстрировал пистолет во время прямого эфира в социальной сети. «Мемфис» отстранил защитника от командных мероприятий, а НБА дисквалифицировала Моранта на 25 матчей.

Морант был выбран «Мемфисом» под вторым номером на драфте 2019 года, он был признан лучшим новичком в 2020 году, является участником Матча всех звезд НБА в 2022 и 2023 годах.