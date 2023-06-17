ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Команда Александра Медведева выиграла Кубок Росконгресса по баскетболу

Гала-матч завершился со счетом 86:85 в пользу петербуржцев.
17 июня 2023 08:35
автор: Сергей Иванов

Гала-матч по баскетболу между командами Санкт-Петербурга и Москвы прошёл в рамках Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

Санкт-Петербург во главе с председателем правления ФК «Зенит» Александром Медведевым выиграл в упорной борьбе – 86:85. Игра прошла в формате четыре четверти по десять минут.

На площадку вышли заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Петр Иванов, председатель Совета директоров и президент Альфа-банка Олег Сысуев, заместитель генерального директора «Газпром нефти» Павел Колобков и другие участники ПМЭФ.

Команды усилили призеры Олимпийских игр Сергей Моня и чемпион Европы Сергей Быков, а также игроки БК «Зенит» Артем Клименко и Игорь Вольхин.

Матч прошел при поддержке баскетбольного «Зенита» на его домашней арене.

Спортивные игры ПМЭФ объединили более 30 мероприятий по 18 видам спорта.

Оператором Спортивных игр ПМЭФ является спортивная платформа Фонда Росконгресс – «РК-Спорт». Генеральный партнер – компания «Лига Ставок». Стратегический партнер – топливный бренд G-Drive. Партнер – «Советский спорт».

источник: «Советский спорт»
Команда Александра Медведева выиграла Кубок Росконгресса по баскетболу
Гала-матч завершился со счетом 86:85 в пользу петербуржцев.
17.06.2023 08:35
Баскетбол
автор: Сергей Иванов
В профсоюзе игроков НБА сочли наказание Моранта слишком суровым
Защитник «Мемфиса» оказался в центре скандала с демонстрацией оружия.
16.06.2023 21:34
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
Джа Морант прокомментировал свою 25-матчевую дисквалификацию
Спортсмен пропустит четверть сезона.
16.06.2023 19:29
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
В НБА прокомментировали 25-матчевую дисквалификацию Моранта
В НБА прокомментировали 25-матчевую дисквалификацию Моранта
Игрок вновь засветился с пистолетом на стриме.
16.06.2023 18:47
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
Джа Морант дисквалифицирован на 25 матчей
Все дело в халатном обращении с оружием.
16.06.2023 18:30
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
Майкл Джордан близок к продаже «Шарлотт»
Он останется миноритарным владельцем.
16.06.2023 17:36
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
Жене Йокича кинули в лицо банку пива во время чемпионского парада «Денвера»
Жене Йокича кинули в лицо банку пива во время чемпионского парада «Денвера»
«Наггетс» стали триумфаторами НБА.
16.06.2023 10:25
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
Агент Шведа: не понял откуда это взялось. Какой тромб в голове Алексея?
Фимич опроверг слухи.
13.06.2023 21:28
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
Девять человек получили огнестрельные ранения во время празднования чемпионства «Денвера» в НБА
Болельщики ярко отмечали победу клуба, но в какой-то момент поссорились.
13.06.2023 17:09
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
Игрок «Зенита» Моня официально завершил карьеру 
В этом году баскетболисту исполнилось 40 лет.
13.06.2023 11:16
Баскетбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.