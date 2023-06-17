Команда Александра Медведева выиграла Кубок Росконгресса по баскетболу

Гала-матч по баскетболу между командами Санкт-Петербурга и Москвы прошёл в рамках Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

Санкт-Петербург во главе с председателем правления ФК «Зенит» Александром Медведевым выиграл в упорной борьбе – 86:85. Игра прошла в формате четыре четверти по десять минут.

На площадку вышли заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Петр Иванов, председатель Совета директоров и президент Альфа-банка Олег Сысуев, заместитель генерального директора «Газпром нефти» Павел Колобков и другие участники ПМЭФ.

Команды усилили призеры Олимпийских игр Сергей Моня и чемпион Европы Сергей Быков, а также игроки БК «Зенит» Артем Клименко и Игорь Вольхин.

Матч прошел при поддержке баскетбольного «Зенита» на его домашней арене.

Спортивные игры ПМЭФ объединили более 30 мероприятий по 18 видам спорта.

Оператором Спортивных игр ПМЭФ является спортивная платформа Фонда Росконгресс – «РК-Спорт». Генеральный партнер – компания «Лига Ставок». Стратегический партнер – топливный бренд G-Drive. Партнер – «Советский спорт».