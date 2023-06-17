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Экс-игрок ЦСКА Милутинов продолжит карьеру в «Олимпиакосе»

Баскетболист уже выступал за клуб из Греции период с 2015 по 2020 годы.
17 июня 2023 10:29
автор: Александр Поволоцкий

Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру бывший центровой ЦСКА Никола Милутинов.

Как сообщает на своей странице соцсети инсайдер Маттео Андреани, 28-летний баскетболист перейдет в «Олимпиакос».

«Сторонам осталось согласовать лишь детали двухлетнего контракта с опцией продления ещё на один год. Милутинов готов вернуться в Пирей и Евролигу», — заявил Андреани.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Никола набирал 14,8 очка, совершал 8,5 подбора и отдавал 1,4 передачи в среднем за игру.

источник: «Советский спорт»
Экс-игрок ЦСКА Милутинов продолжит карьеру в «Олимпиакосе»
Баскетболист уже выступал за клуб из Греции период с 2015 по 2020 годы.
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