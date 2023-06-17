В УНИКСе хотят выиграть второй титул в Единой лиге ВТБ подряд

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачев отметил, что клуб ставит перед собой целью завоевание второго титула подряд.

«Перасович сказал, что хочет снова стать чемпионом, насколько это реально? Гарантий, естественно, дать не могу. Команда ещё не до конца укомплектована, возникают некоторые сложности при формировании бюджета и состава. ЦСКА раньше имел большой бюджет, именитых тренеров, поэтому выиграл много титулов подряд. Мы будем стараться завоевать второе чемпионство Единой лиги ВТБ подряд, но всё зависит не только от тренера, хотя Перасович сильно прибавил в России», - приводит слова Богачева «Матч ТВ».

Напомним, в финале Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023 УНИКС оказался сильнее «Локомотива-Кубань».

УНИКС впервые в сезоне стал чемпионом России и чемпионом Единой лиги ВТБ.