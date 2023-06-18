Александр Медведев заявил, что Единая лига ВТБ доказала, что гегемония не вредит спорту

Председатель совета директоров баскетбольного «Зенита» и президент одноименного футбольного клуба Александр Медведев подвел итоги прошлого сезона Единой лиги ВТБ.

- Было много интересных сюрпризов. «Зенит» и ЦСКА не пробились в финал, а разыграли только бронзовые медали. УНИКС и «Локомотив» провели потрясающий финал. Это означает, что баскетбол живет и еще раз доказывает, что гегемония одного клуба не вредит спорту. В стремлении сместить ЦСКА с трона и выросли такие клубы, как УНИКС, «Зенит», «Локомотив», - приводит «Матч ТВ» слова Медведева.

Напомним, что чемпионом в итоге стал УНИКС, выиграв серию у «Локомотива-Кубани» со счетом 4-1.

Добавим, что футбольный «Зенит» становился чемпионом России в последних пяти сезонах. В РПЛ-2022/23 преимущество сине-бело-голубых над ближайшим соперником составило 12 очков.