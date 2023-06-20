Защитник Михайловский стал игроком московского ЦСКА

Атакующий защитник Никита Михайловский стал игроком московского ЦСКА, сообщается в Telegram-канале армейцев.

Соглашение заключено по схеме «1+1» с возможностью аренды в другой клуб по итогам предсезонной подготовки.

Предыдущие клубом Михайловского был саратовский «Автодор». В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Михайловский принял участие в 29 матчах, в которых в среднем набирал 6,3 очка (50% двухочковых, 40,6% трёхочковых, 90,2% штрафных), совершал 3,1 подбора и отдавал 1,8 передачи.