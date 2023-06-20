ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Окружение Джа Моранта обеспокоено действиями НБА

Игрок получил 25-матчевую дисквалификацию.
20 июня 2023 16:17
автор: Александр Кожевников

Окружение звёздного разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта обеспокоено той ситуацией, в которой в итоге оказался игрок. Об этом сообщил инсайдер Тим Макмэн.

«Я слышал косвенно, что Джа и его окружение считают, что НБА хочет до них добраться. То же самое пытаются сделать СМИ», - заявил инсайдер Тим Макмэн в эфире подкаста Брайана Уиндхорста.

В марте НБА дисквалифицировала Моранта на восемь матчей за то, что он в состоянии алкогольного опьянения позировал с пистолетом в руке в ночном клубе, транслируя это в соцсетях. В связи с этим Моранта обязали принять участие в программе психологической реабилитации. Однако в мае баскетболист вновь продемонстрировал пистолет во время прямого эфира в социальной сети. «Мемфис» отстранил защитника от командных мероприятий, а НБА дисквалифицировала Моранта на 25 матчей.

Морант был выбран «Мемфисом» под вторым номером на драфте 2019 года, он был признан лучшим новичком в 2020 году, является участником Матча всех звезд НБА в 2022 и 2023 годах.

источник: «Советский спорт»
Окружение Джа Моранта обеспокоено действиями НБА
Игрок получил 25-матчевую дисквалификацию.
20.06.2023 16:17
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
Защитник Михайловский стал игроком московского ЦСКА
Соглашение заключено на год с возможностью аренды
20.06.2023 15:05
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
Баскетболист клуба НБА «Майами» обвинил партнера по бизнесу в краже более 1 млн долларов
Баскетболист клуба НБА «Майами» обвинил партнера по бизнесу в краже более 1 млн долларов
Часть средств были вложены в стриптиз-клуб.
18.06.2023 21:58
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
Александр Медведев заявил, что Единая лига ВТБ доказала, что гегемония не вредит спорту
У ЦСКА нашлись конкуренты.
18.06.2023 17:37
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
В УНИКСе хотят выиграть второй титул в Единой лиге ВТБ подряд
Казанцы впервые стали чемпионами страны.
17.06.2023 15:42
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
Экс-игрок ЦСКА Милутинов продолжит карьеру в «Олимпиакосе»
Баскетболист уже выступал за клуб из Греции период с 2015 по 2020 годы.
17.06.2023 10:29
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
Команда Александра Медведева выиграла Кубок Росконгресса по баскетболу
Гала-матч завершился со счетом 86:85 в пользу петербуржцев.
17.06.2023 08:35
Баскетбол
автор: Сергей Иванов
В профсоюзе игроков НБА сочли наказание Моранта слишком суровым
Защитник «Мемфиса» оказался в центре скандала с демонстрацией оружия.
16.06.2023 21:34
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
Джа Морант прокомментировал свою 25-матчевую дисквалификацию
Спортсмен пропустит четверть сезона.
16.06.2023 19:29
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
В НБА прокомментировали 25-матчевую дисквалификацию Моранта
В НБА прокомментировали 25-матчевую дисквалификацию Моранта
Игрок вновь засветился с пистолетом на стриме.
16.06.2023 18:47
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.