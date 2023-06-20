Окружение Джа Моранта обеспокоено действиями НБА

Окружение звёздного разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта обеспокоено той ситуацией, в которой в итоге оказался игрок. Об этом сообщил инсайдер Тим Макмэн.

«Я слышал косвенно, что Джа и его окружение считают, что НБА хочет до них добраться. То же самое пытаются сделать СМИ», - заявил инсайдер Тим Макмэн в эфире подкаста Брайана Уиндхорста.

В марте НБА дисквалифицировала Моранта на восемь матчей за то, что он в состоянии алкогольного опьянения позировал с пистолетом в руке в ночном клубе, транслируя это в соцсетях. В связи с этим Моранта обязали принять участие в программе психологической реабилитации. Однако в мае баскетболист вновь продемонстрировал пистолет во время прямого эфира в социальной сети. «Мемфис» отстранил защитника от командных мероприятий, а НБА дисквалифицировала Моранта на 25 матчей.

Морант был выбран «Мемфисом» под вторым номером на драфте 2019 года, он был признан лучшим новичком в 2020 году, является участником Матча всех звезд НБА в 2022 и 2023 годах.