Форвард сборной Литвы Сабонис пропустит чемпионат мира

Форвард «Сакраменто Кингз» и сборной Литвы Домантас Сабонис может пропустить чемпионат мира по баскетболу в Филиппинах, Японии и Индонезии, который стартует в августе, сообщает издание Basket News.

По данным источника, Сабонис получил травму большого пальца, полученную во время матча плей-офф НБА. Кроме того, сообщается, что у Сабониса нет определенности по поводу нового контракта с командой.

Предполагается, что Сабониса в сборной Литвы заменит форвард «Монако» Донатас Матеюнас.