Хавьер Паскуаль собирается остаться в «Зените»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль останется на своем посту в следующем сезоне. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как информирует источник, испанец намерен отработать свой трехлетний контракт и помочь команде вернуть чемпионский титул.

По итогам прошлого сезона «Зенит» смог занять лишь четвертое место в Единой лиге ВТБ, уступив в матче за третье место ЦСКА. Чемпионом страны впервые в истории стал УНИКС.

Под руководством Паскуаля «Зенит» выигрывал титул в позапрошлом сезоне.