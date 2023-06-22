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Хавьер Паскуаль собирается остаться в «Зените»

Специалист продолжит работу в Санкт-Петербурге.
22 июня 2023 23:50
автор: Александр Кожевников

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль останется на своем посту в следующем сезоне. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как информирует источник, испанец намерен отработать свой трехлетний контракт и помочь команде вернуть чемпионский титул.

По итогам прошлого сезона «Зенит» смог занять лишь четвертое место в Единой лиге ВТБ, уступив в матче за третье место ЦСКА. Чемпионом страны впервые в истории стал УНИКС.

Под руководством Паскуаля «Зенит» выигрывал титул в позапрошлом сезоне.

источник: «Спорт-Экспресс»
Хавьер Паскуаль собирается остаться в «Зените»
Специалист продолжит работу в Санкт-Петербурге.
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