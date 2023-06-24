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Лучший игрок Единой лиги ВТБ минувшего сезона пополнил состав «Олимпиакоса»

Соглашение рассчитано на два сезона.
24 июня 2023 16:41
автор: Александр Евграфов

Самый ценный игрок минувшего сезона Единой лиги ВТБ Никола Милутинов перешел из ЦСКА в «Олимпиакос». Об этом сообщает пресс-служба греческого клуба.

Согласно данным источника, трудовое сотрудничество 28-летнего серба с командой из города Пирей рассчитано на два сезона.

Напомним, что ранее в своей карьере Милутинов защищал цвета «Олимпиакоса» в период с 2015 по 2020 год. Затем баскетболист пополнил состав ЦСКА.

В минувшем сезоне Милутинов провел за армейцев 45 матчев в Единой лиге ВТБ, в которых в среднем набирал по 14,6 очка и делал по 8,2 подбора.

источник:
Лучший игрок Единой лиги ВТБ минувшего сезона пополнил состав «Олимпиакоса»
Соглашение рассчитано на два сезона.
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