Лучший игрок Единой лиги ВТБ минувшего сезона пополнил состав «Олимпиакоса»

Самый ценный игрок минувшего сезона Единой лиги ВТБ Никола Милутинов перешел из ЦСКА в «Олимпиакос». Об этом сообщает пресс-служба греческого клуба.

Согласно данным источника, трудовое сотрудничество 28-летнего серба с командой из города Пирей рассчитано на два сезона.

Напомним, что ранее в своей карьере Милутинов защищал цвета «Олимпиакоса» в период с 2015 по 2020 год. Затем баскетболист пополнил состав ЦСКА.

В минувшем сезоне Милутинов провел за армейцев 45 матчев в Единой лиге ВТБ, в которых в среднем набирал по 14,6 очка и делал по 8,2 подбора.