Еще один обвиняемый по делу об избиении Шведа выпущен из СИЗО

Глеб Писарев, 19-летний мужчина, обвиняемый по делу об избиении российского баскетболиста Алексея Шведа, был выпущен из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как сообщает источник, новой мерой пресечения для молодого человека стали ва месяца домашнего ареста. Ему также запрещено пользоваться интернетом и общаться с другими подозреваемыми.

В начале мая нынешнего года в Москве на российского атлета было совершено нападение группой людей. В результате драки баскетболист получил черепно‑мозговую травму, сломал несколько костей черепа и получил ушиб головного мозга.

Позднее Швед был выписан из больницы и продолжает восстановление.