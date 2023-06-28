ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Еще один обвиняемый по делу об избиении Шведа выпущен из СИЗО

Молодой человек помещен под домашний арест.
28 июня 2023 16:32
автор: Александр Кожевников

Глеб Писарев, 19-летний мужчина, обвиняемый по делу об избиении российского баскетболиста Алексея Шведа, был выпущен из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как сообщает источник, новой мерой пресечения для молодого человека стали ва месяца домашнего ареста. Ему также запрещено пользоваться интернетом и общаться с другими подозреваемыми.

В начале мая нынешнего года в Москве на российского атлета было совершено нападение группой людей. В результате драки баскетболист получил черепно‑мозговую травму, сломал несколько костей черепа и получил ушиб головного мозга.

Позднее Швед был выписан из больницы и продолжает восстановление.

источник: «Советский спорт»
«Автодор» в пятый раз сменил тренера за последний год
Тренерская текучка в Саратове продолжается.
27.06.2023 16:56
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
Женская сборная Бельгии впервые стала победителем чемпионата Европы, обыграв в финале Испанию
Женская сборная Бельгии впервые стала победителем чемпионата Европы, обыграв в финале Испанию
Турнир проходит в Израиле и Словении.
25.06.2023 23:21
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
Лучший игрок Единой лиги ВТБ минувшего сезона пополнил состав «Олимпиакоса»
Соглашение рассчитано на два сезона.
24.06.2023 16:41
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
Хавьер Паскуаль собирается остаться в «Зените»
Специалист продолжит работу в Санкт-Петербурге.
22.06.2023 23:50
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
Форвард сборной Литвы Сабонис пропустит чемпионат мира
Баскетболист получил серьезную травму во время плей-офф.
22.06.2023 19:11
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
УНИКС продлил контракт с Луи Лабери
Соглашение рассчитано на два года.
21.06.2023 22:50
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
УНИКС продлил контракт с Рейнольдсом
Казанский клуб впервые выиграл российский чемпионат.
21.06.2023 18:00
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
Окружение Джа Моранта обеспокоено действиями НБА
Игрок получил 25-матчевую дисквалификацию.
20.06.2023 16:17
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
Защитник Михайловский стал игроком московского ЦСКА
Соглашение заключено на год с возможностью аренды
20.06.2023 15:05
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.