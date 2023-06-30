ЦСКА подписал нападающего сборной Франции М’Бая

ЦСКА объявил о подписании контракта с французским нападающим Аматом М’Баем.

Соглашение заключено на один год.

«Очень рад быть частью такой легендарной организации и открыть для себя новую лигу. С нетерпением жду начала работы!» - приводит пресс-служба клуба слова новичка.

В прошлом году в составе «Эфеса» М’Бай набирал в среднем 7 очков за матч в Евролиге, а также делал 5,3 подбора. В чемпионате Турции средние показатели 33-летнего форварда составили 12,1 очка, 5,3 подбора, 1,2 результативных передачи.

Напомним, что «Эфес» стал чемпионом Турции.