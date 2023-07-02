Сабонис подписал новый многомиллионный контракт с «Сакраменто»

«Сакраменто» продлил контракт с литовским баскетболистом Домантасом Сабонисом.

Как сообщает в социальной сети инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, 27-летний баскетболист за пять сезонов получит 217 миллионов долларов.

Отмечается, что год соглашения с Сабонисом по сезону-2023/24 будет пересмотрен. За четыре оставшихся сезона центровой получит 195 млн долларов.

Добавим, что Домантас в феврале был обменян из «Индианы» в феврале 2022 года.

В минувшем сезоне «Сакраменто» смогла впервые за 17 лет выйти в плей-офф.