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Сабонис подписал новый многомиллионный контракт с «Сакраменто»

Баскетболист принимал участие в трех Матчах всех Звезд.
02 июля 2023 09:02
автор: Александр Поволоцкий

«Сакраменто» продлил контракт с литовским баскетболистом Домантасом Сабонисом.

Как сообщает в социальной сети инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, 27-летний баскетболист за пять сезонов получит 217 миллионов долларов.

Отмечается, что год соглашения с Сабонисом по сезону-2023/24 будет пересмотрен. За четыре оставшихся сезона центровой получит 195 млн долларов.

Добавим, что Домантас в феврале был обменян из «Индианы» в феврале 2022 года.

В минувшем сезоне «Сакраменто» смогла впервые за 17 лет выйти в плей-офф.

источник: БК «Сакраменто»
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Баскетболист присоединился к команде в декабре прошлого года.
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