Сборная Испании по баскетболу выиграла юношеский чемпионат мира 

Национальная команда Испании одержала победу на юношеском чемпионате мира по баскетболу 2023 года.

Отметим, что в финальном матче турнира испанская сборная возрастом до 19 лет победила национальную команду Франции со счетом 73:69.

Добавим, что испанские баскетболисты юношеской команды страны второй раз в своей истории выиграли мировое первенство.

Бронзовым призером чемпионата мира среди юношей стала сборная Турции, которая одолела США (84:70).

Баскетбол

Юношеский чемпионат мира

Финал

Испания (до 19 лет) – Франция (до 19 лет) – 73:69 (19:18, 9:11, 13:14, 22:20, 10:6)