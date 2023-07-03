Шведский баскетболист Йеребко заявил, что жалеет о переходе в ЦСКА 

Бывший игрок НБА шведский форвард Юнас Йеребко признался, что жалеет о соглашении с российским ЦСКА в 2022 году.

«Я не играл почти полтора года. У меня не было других предложений. Я получил оффер от ЦСКА и воспользовался им. Тогда я думал лишь о баскетболе, но в итоге все сложилось иначе. Сейчас я об этом жалею. Могу бы вернуться в прошлое - не сделал бы этого», - приводит слова Йеребко Reuters.

Йеребко отстранен от выступлений за национальную команду на предстоящем чемпионате мира.