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Американский баскетболист покинул ЦСКА

Игрок выплатил московскому клубу компенсацию за досрочное расторжение.
04 июля 2023 12:32
автор: Александр Евграфов

Американский центровой Девонтэй Кэйкок расторг контракт с московским ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев.

Игрок воспользовался соответствующей опцией контракта и выплатил красно-синим компенсацию, чтобы продолжить карьеру в другой команде.

«Благодарен тренерам, товарищам по команде и болельщикам за то, как они приняли меня в Москве. Несмотря на то, что провел здесь не так много времени, я создал добрые отношения и воспоминания, которые сохранятся на всю жизнь. Спасибо вам за все!» — приводит слова Кэйкока пресс-служба.

Кэйкок присоединился к ЦСКА по ходу минувшего сезона, перебравшись из американской G-лиги. Он принял участие в 20 матчах, проводил на паркете в среднем 16,9 минуты, за которые набирал 9,6 очка и делал 5,6 подбора.

источник: БК ЦСКА
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